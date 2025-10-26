Комментатор Александр Елагин эмоционально отреагировал на игру «Брентфорд» — «Ливерпуль»
Известный комментатор Александр Елагин эмоционально отреагировал на итоги матча 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Ливерпуль». Победу со счётом 3:2 игре одержали «пчёлы».
Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уаттара – 5' 2:0 Шейд – 45' 2:1 Керкез – 45+5' 3:1 Тьяго – 60' 3:2 Салах – 89'
«Матч — чума! Очень, очень давно я не видел такого футбола! Какой «Брентфорд»! Это какой-то невероятный прессинг! Вот такой футбол нам нужен! Вот так надо играть! Браво!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.
После этой игры «Брентфорд» с 13 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 15 очками находится на шестой строчке. Команда Арне Слота проиграла четыре матча подряд в чемпионате Англии.
Комментарии
