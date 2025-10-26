Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор Александр Елагин эмоционально отреагировал на игру «Брентфорд» — «Ливерпуль»

Комментатор Александр Елагин эмоционально отреагировал на игру «Брентфорд» — «Ливерпуль»
Комментарии

Известный комментатор Александр Елагин эмоционально отреагировал на итоги матча 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Ливерпуль». Победу со счётом 3:2 игре одержали «пчёлы».

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уаттара – 5'     2:0 Шейд – 45'     2:1 Керкез – 45+5'     3:1 Тьяго – 60'     3:2 Салах – 89'    

«Матч — чума! Очень, очень давно я не видел такого футбола! Какой «Брентфорд»! Это какой-то невероятный прессинг! Вот такой футбол нам нужен! Вот так надо играть! Браво!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

После этой игры «Брентфорд» с 13 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 15 очками находится на шестой строчке. Команда Арне Слота проиграла четыре матча подряд в чемпионате Англии.

Материалы по теме
Сколько ещё «Ливерпуль» проиграет подряд в АПЛ?! Команда Слота уже ниже, чем «МЮ»
Сколько ещё «Ливерпуль» проиграет подряд в АПЛ?! Команда Слота уже ниже, чем «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android