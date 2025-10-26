«Ожидали большего». Игрок «Спартака» Литвинов — о первых месяцах Алонсо в «Реале»

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результатах мадридского «Реала» в текущем сезоне под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. Испанец возглавил «Королевский клуб» в июне 2025 года.

— Что скажешь о первых месяцах Хаби Алонсо в твоём любимом «Реале»?

— Пока трудно оценивать. Все ожидали большего на фоне успеха, которого тренер добился с «Байером». Думаю, надо подождать зимы. Алонсо определится с оптимальным составом, пройдёт трансферное окно, — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

После девяти стартовых туров мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги с 24 очками. Отрыв от занимающей второе место «Барселоны» составляет два очка. В 10-м туре чемпионата Испании «сливочные» примут на своём поле каталонцев в воскресенье, 26 октября.