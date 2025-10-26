Скидки
Сергей Юран объявил о своём вероятном уходе из турецкого «Серик Беледиеспор»

Главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран заявил после выездного поражения от «Пендикспора» (0:4) в матче 11-го тура турецкой Первой лиги, что с высокой вероятностью покинет клуб.

«Действительно, игроки и тренеры [денег] не получают, поэтому не тренировалась команда. Это ожидаемо. Просто приехали на игру и, как говорится, всё. Поэтому сейчас, скорее всего, покину команду, потому что я не вижу перспективы. К сожалению, проделана такая была работа большая, но сейчас [в клубе] большие проблемы», — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции.

Ранее появлялась информация, что игроки «Серик Беледиеспор» отказывались выходить на тренировку из-за длительной задержки зарплаты.

Сергей Юран возглавил турецкий клуб в июле 2025 года, в 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место из 20 участников.

