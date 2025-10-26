Ловчев оценил работу Карпина в «Динамо»

Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о работе главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«Все ждали, что с приходом Карпина в «Динамо» все наладится. Он берет нескольких игроков из «Ростова». Это не то, что покупает «Зенит». Ну, пришли Осипенко и Глебов из команды, которая занимала восьмое место. Это что, должно сразу что‑то дать?

Надо, чтобы где‑то повезло. Тогда настроение у команды какое‑то победное будет. Прогресса как такового я пока не вижу. Карпину нужно время. Команда будет, верю в это. Дайте человеку работать, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. В следующем туре «Динамо» встретится с «Зенитом». Матч состоится 26 октября, начало – 17:30 мск.