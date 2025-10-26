«Бавария» установила рекорд века в европейском футболе

Мюнхенская «Бавария» обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 3:0 в матче 9-го тура Бундеслиги и вписала название клуба в историю.

Победа стала для команды 13-й подряд с начала сезона во всех турнирах — это новый рекорд среди клубов из топ-5 европейских чемпионатов, сообщает Bayern & Germany.

Ранее аналогичный старт показывал «Милан» в сезоне-1992/93, однако по разнице забитых и пропущенных мячей немецкий клуб превзошёл итальянцев (47:9 против 45:13).

Следующий матч «Бавария» проведёт 29 октября против «Кёльна». Мюнхенцы возглавляют таблицу немецкого чемпионата, набрав максимально возможные 24 очка в восьми матчах.

Томас Мюллер тренируется на базе «Баварии»