«Бавария» установила рекорд века в европейском футболе
Мюнхенская «Бавария» обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 3:0 в матче 9-го тура Бундеслиги и вписала название клуба в историю.
Германия — Бундеслига . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:45 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Киммих – 64' 0:2 Геррейру – 69' 0:3 Карл – 81'
Удаления: Кастроп – 19' / нет
Победа стала для команды 13-й подряд с начала сезона во всех турнирах — это новый рекорд среди клубов из топ-5 европейских чемпионатов, сообщает Bayern & Germany.
Ранее аналогичный старт показывал «Милан» в сезоне-1992/93, однако по разнице забитых и пропущенных мячей немецкий клуб превзошёл итальянцев (47:9 против 45:13).
Следующий матч «Бавария» проведёт 29 октября против «Кёльна». Мюнхенцы возглавляют таблицу немецкого чемпионата, набрав максимально возможные 24 очка в восьми матчах.
