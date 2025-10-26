«Он потрясающий игрок». Араухо — о Винисиусе

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо оценил игру форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Я вижу только то, что Винисиус делает на поле. Он потрясающий игрок. Каждый раз, когда мы встречались, он демонстрировал профессионализм. Он заставляет каждого выкладываться по максимуму. Великие игроки делают именно это. Он вытягивает из каждого лучшее в поединках.

Мне нравятся такие игроки, как Винисиус, которые смелые, дерзкие, а то, что говорят за пределами поля. Лично я не придаю этому большого значения. Важно то, что он делает на поле и как играет в футбол», — приводит слова защитника пресс-служба каталонского клуба.

Сегодня, 26 октября, в матче 10-го тура испанской Примеры состоится «эль классико», сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск.