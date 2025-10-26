Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он потрясающий игрок». Араухо — о Винисиусе

«Он потрясающий игрок». Араухо — о Винисиусе
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо оценил игру форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Я вижу только то, что Винисиус делает на поле. Он потрясающий игрок. Каждый раз, когда мы встречались, он демонстрировал профессионализм. Он заставляет каждого выкладываться по максимуму. Великие игроки делают именно это. Он вытягивает из каждого лучшее в поединках.

Мне нравятся такие игроки, как Винисиус, которые смелые, дерзкие, а то, что говорят за пределами поля. Лично я не придаю этому большого значения. Важно то, что он делает на поле и как играет в футбол», — приводит слова защитника пресс-служба каталонского клуба.

Сегодня, 26 октября, в матче 10-го тура испанской Примеры состоится «эль классико», сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск.

Материалы по теме
Фото
«Барселона» опубликовала заявку на «эль класико» с «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android