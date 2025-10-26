Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 26 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 октября, пройдут два матча 16-го тура Pari Первой Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 26 октября (время московское):

8:00. «СКА-Хабаровск» – «Факел»;

16:00. «Родина» – «Ротор».

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги воронежский «Факел», в активе которого 33 очка в 15 матчах. Составляет компанию воронежцам в зоне прямого выхода в Мир РПЛ екатеринбургский «Урал» (30 очков в 15 матчах), в зоне стыковых игр находятся «Спартак» из Костромы (30 очков в 16 матчах) и московская «Родина» (26 очков в 15 матчах).

В зоне вылета во Вторую лигу находятся сыгравшие по 16 матчей саратовский «Сокол» (14 очков), московское «Торпедо» (14 очков) и песчанокопская «Чайка» (11 очков).

Видео: «Урал» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в Первой лиге