Байер 04 Леверкузен — Фрайбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Стало известно, где может продолжить карьеру нападающий «Реала» Эндрик

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 19-летний бразилец не входит в планы главного тренера Хаби Алонсо и пока не провёл ни одной минуты за первую команду в текущем сезоне.

Футболист недоволен своим положением и рассматривает возможность аренды. В мадридском клубе, в свою очередь, не исключают варианта, при котором Эндрик продолжит карьеру в одном из клубов Бундеслиги.

Контракт игрока с «Реалом» действует до 2030 года. В прошлом году он забил 7 голов в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

Комментарии
