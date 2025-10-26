Капитан «Ливерпуля» ван Дейк обратился к игрокам и фанатам после 4-го поражения подряд

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о результатах клуба на фоне поражения в матче с «Брентфордом» (2:3).

«Каждому нужно посмотреть в зеркало, включая меня самого. Я уверен, что мы выберемся из этой ситуации. Но одними разговорами этого не добиться — нужно работать и становиться лучше. Болельщики, которые радовались с нами в прошлом сезоне, должны поддержать нас и сейчас», — приводит слова нидерландского хоккеиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет на своём поле с «Кристал Пэлас» 29 октября.

