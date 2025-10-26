Капитан «Ливерпуля» ван Дейк обратился к игрокам и фанатам после 4-го поражения подряд
Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о результатах клуба на фоне поражения в матче с «Брентфордом» (2:3).
Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уаттара – 5' 2:0 Шейд – 45' 2:1 Керкез – 45+5' 3:1 Тьяго – 60' 3:2 Салах – 89'
«Каждому нужно посмотреть в зеркало, включая меня самого. Я уверен, что мы выберемся из этой ситуации. Но одними разговорами этого не добиться — нужно работать и становиться лучше. Болельщики, которые радовались с нами в прошлом сезоне, должны поддержать нас и сейчас», — приводит слова нидерландского хоккеиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет на своём поле с «Кристал Пэлас» 29 октября.
Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте
