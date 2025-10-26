Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк обратился к игрокам и фанатам после 4-го поражения подряд

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк обратился к игрокам и фанатам после 4-го поражения подряд
Комментарии

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о результатах клуба на фоне поражения в матче с «Брентфордом» (2:3).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уаттара – 5'     2:0 Шейд – 45'     2:1 Керкез – 45+5'     3:1 Тьяго – 60'     3:2 Салах – 89'    

«Каждому нужно посмотреть в зеркало, включая меня самого. Я уверен, что мы выберемся из этой ситуации. Но одними разговорами этого не добиться — нужно работать и становиться лучше. Болельщики, которые радовались с нами в прошлом сезоне, должны поддержать нас и сейчас», — приводит слова нидерландского хоккеиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет на своём поле с «Кристал Пэлас» 29 октября.

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте

Материалы по теме
Сколько ещё «Ливерпуль» проиграет подряд в АПЛ?! Команда Слота уже ниже, чем «МЮ»
Сколько ещё «Ливерпуль» проиграет подряд в АПЛ?! Команда Слота уже ниже, чем «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android