Арне Слот отреагировал на поражение «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Брентфордом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:3).

«Думаю, это одно из самых болезненных поражений за всё моё время здесь. После того, как мы пропустили первый мяч, это были единственные 20–25 минут, которые мне действительно понравились в нашей игре сегодня. У нас был отличный момент с Флорианом, который не закончился голом — нужно немного удачи, чтобы такие эпизоды вернули тебя в игру и добавили энергии. Но после 30-й минуты соперник снова взял инициативу — за счёт аутов, стандартов и других моментов, в которых они были очень хороши. И, пожалуйста, не заостряйте внимание только на этих словах — они действительно многое сделали правильно.

Думаю, решающим стал момент перед их вторым голом. Тогда Коди вошёл с мячом в штрафную, но ему не отдали передачу. Если бы показать оба эпизода — пенальти, который назначили нам, и тот момент с Коди — любому арбитру в мире, он бы, возможно, сказал, что оба момента спорные, но если уж выбирать один, то пенальти следовало бы дать именно за эпизод с Коди. Наша неудача в том, что судья, как мне кажется, изначально не собирался назначать пенальти, а хотел дать штрафной. Но VAR сказал, что фол был в штрафной, и если ты считаешь, что это фол, то это уже пенальти. Такая неудача, наверное, приходит, когда играешь так, как мы сегодня», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

На данный момент «Ливерпуль» с 15 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.