Штутгарт — Майнц 05. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол

Арне Слот отреагировал на поражение «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Брентфордом»

Арне Слот отреагировал на поражение «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Брентфордом»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:3).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уаттара – 5'     2:0 Шейд – 45'     2:1 Керкез – 45+5'     3:1 Тьяго – 60'     3:2 Салах – 89'    

«Думаю, это одно из самых болезненных поражений за всё моё время здесь. После того, как мы пропустили первый мяч, это были единственные 20–25 минут, которые мне действительно понравились в нашей игре сегодня. У нас был отличный момент с Флорианом, который не закончился голом — нужно немного удачи, чтобы такие эпизоды вернули тебя в игру и добавили энергии. Но после 30-й минуты соперник снова взял инициативу — за счёт аутов, стандартов и других моментов, в которых они были очень хороши. И, пожалуйста, не заостряйте внимание только на этих словах — они действительно многое сделали правильно.

Думаю, решающим стал момент перед их вторым голом. Тогда Коди вошёл с мячом в штрафную, но ему не отдали передачу. Если бы показать оба эпизода — пенальти, который назначили нам, и тот момент с Коди — любому арбитру в мире, он бы, возможно, сказал, что оба момента спорные, но если уж выбирать один, то пенальти следовало бы дать именно за эпизод с Коди. Наша неудача в том, что судья, как мне кажется, изначально не собирался назначать пенальти, а хотел дать штрафной. Но VAR сказал, что фол был в штрафной, и если ты считаешь, что это фол, то это уже пенальти. Такая неудача, наверное, приходит, когда играешь так, как мы сегодня», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

На данный момент «Ливерпуль» с 15 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.

Комментарии
