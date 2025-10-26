«Наш „Спартак“ суперклуб!». «Фратрия» отреагировала на победу москвичей над «Оренбургом»

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату вчерашнего матча столичного клуба с «Оренбургом» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Наш «Спартак» суперклуб! В домашнем матче с «Оренбургом» благодаря голу Угальде победили 1:0! Забрали 3 очка», — написано в канале группировки.

Напомним, «Спартак» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 22 очка. «Оренбург», в свою очередь, находится на 14-й строчке, у команды 8 очков. Лидером чемпионата сейчас является ЦСКА, набравший 27 очков.

