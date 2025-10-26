Скидки
19:30 Мск
Тренер «МЮ» Аморим: после третьего гола шум на стадионе был просто невероятным

Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поддержке болельщиков в матче 9-го тура АПЛ с «Брайтоном» (4:2).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Кунья – 24'     2:0 Каземиро – 34'     3:0 Мбемо – 61'     3:1 Уэлбек – 74'     3:2 Костулас – 90+2'     4:2 Мбемо – 90+6'    

«Думаю, после третьего гола шум на стадионе был просто невероятным. Это было что-то необычное, особенный момент. Конечно, мы были сосредоточены на игре, но есть вещи, которые чувствуешь именно в этом клубе, на этом стадионе. Это было действительно странно — звук трибун был невероятным. Даже когда мы только приехали на игру, я почувствовал, что атмосфера вокруг — с игроками, с болельщиками — была другой. Это не было давление, это был азарт, радость выйти на поле перед своими фанатами. И это особое чувство. Уверенность — это нормально, она приходит с победами», — приводит слова Аморима пресс-служба «МЮ».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 16 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Брайтон» и поднялся на четвёртое место в АПЛ
