Тренер «МЮ» Аморим: после третьего гола шум на стадионе был просто невероятным

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поддержке болельщиков в матче 9-го тура АПЛ с «Брайтоном» (4:2).
«Думаю, после третьего гола шум на стадионе был просто невероятным. Это было что-то необычное, особенный момент. Конечно, мы были сосредоточены на игре, но есть вещи, которые чувствуешь именно в этом клубе, на этом стадионе. Это было действительно странно — звук трибун был невероятным. Даже когда мы только приехали на игру, я почувствовал, что атмосфера вокруг — с игроками, с болельщиками — была другой. Это не было давление, это был азарт, радость выйти на поле перед своими фанатами. И это особое чувство. Уверенность — это нормально, она приходит с победами», — приводит слова Аморима пресс-служба «МЮ».
На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 16 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ.
