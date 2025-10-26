Скидки
Сергей Юран по инициативе клуба уволен из «Серик Беледиеспор» — журналист

Аудио-версия:
Комментарии

Руководство турецкого клуба «Серик Беледиеспор» решило прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Юраном, сообщает журналист Назым Тюркнас на своей страничке в Х.

«После серии неудачных результатов «Серикспор» расстался с российским главным тренером Сергеем Юраном», — говорится в посте.

Ранее российский специалист на пресс-конференции заявил, что намерен уйти из команды по собственной инициативе — по его словам, игрокам и тренерскому штабу уже долгое время не выплачивают зарплату, и в таких условиях невозможно поддерживать дисциплину.

Местные СМИ также писали, что футболисты «Серикспора» отказываются выходить на тренировки в знак протеста из-за восьминедельной задержки выплат.

Сергей Юран возглавил турецкий клуб в июле 2025 года, в 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место из 20.

