Руслан Литвинов высказался о травме Срджана Бабича

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал травму сербского защитника красно-белых Срджана Бабича.

«У нас со Срджаном сложись очень хорошие отношения. За годы в первой команде не о многих могу сказать, что люди стали настолько близкими, что переживаю за них как за родных. Всегда были близки с Мишей Игнатовым. Сейчас это Рома Зобнин и Срджан, который стал мне как старший брат.

После его травмы я посмотрел повтор. По динамике сразу было похоже, что это разрыв крестообразной связки. Прибежал в раздевалку, полез к нему… Врачи мне говорят: «Не мешай, отойди!» Но я реально переживал, смотрел на Срджана. С игры полностью переключился. Была надежда, что всё обойдется. Но, к сожалению, она не оправдалась. Мы будем рядом и поддержим, чтобы Срджан вернулся на поле как можно скорее. Без Бабича будет тяжело, он основополагающий футболист в команде. Постараемся ещё больше сплотиться и справиться на этом отрезке», — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

У Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки.