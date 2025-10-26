Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своём восстановлении после травмы

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал состояние своего здоровья.

«После дерби с ЦСКА у меня возникли проблемы с приводящей мышцей. В клубе созданы прекрасные условия для восстановления, поэтому всё прошло гладко. Спасибо нашим врачам. Они не только профессионально делают свою работу, но и помогают справляться эмоционально, потому что во время травм ты подавлен из-за того, что не можешь помочь команде. Когда такие люди рядом, ты можешь каждую проблему, каждое невезение принимать с достоинством и с улыбкой на лице», — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Литвинов провёл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.