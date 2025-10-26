Павар извинился за поражение «Марселя» от «Ланса»

29-летний французский защитник «Марселя» Бенжамен Павар извинился перед болельщиками за поражение своей команды в матче 9-го тура Лиги 1 с «Лансом» (1:2).

«Болельщики «Марселя», простите меня. Это моё поражение, я совершил ошибки и беру на себя всю ответственность за них. Когда надеваешь эту футболку, то должен быть безупречным. У меня сегодня не получилось. Обещаю вам, что сделаю всё, чтобы вернуть ваше доверие. Спасибо за вашу поддержку, даже в трудные времена. Мы поднимемся вместе», – приводит слова Павара Footmercato.

В матче с «Лансом» футболист заработал пенальти в ворота своей команды, который реализовал нападающий Одсонн Эдуар, а затем отметился автоголом на 53-й минуте.

После девяти сыгранных матчей в чемпионате Франции «Марсель» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 18 очков. Лидирует в чемпионате «ПСЖ», у которого 20 очков.