Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павар извинился за поражение «Марселя» от «Ланса»

Павар извинился за поражение «Марселя» от «Ланса»
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний французский защитник «Марселя» Бенжамен Павар извинился перед болельщиками за поражение своей команды в матче 9-го тура Лиги 1 с «Лансом» (1:2).

Франция — Лига 1 . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
0:1 Гринвуд – 17'     1:1 Эдуар – 23'     2:1 Павар – 53'    

«Болельщики «Марселя», простите меня. Это моё поражение, я совершил ошибки и беру на себя всю ответственность за них. Когда надеваешь эту футболку, то должен быть безупречным. У меня сегодня не получилось. Обещаю вам, что сделаю всё, чтобы вернуть ваше доверие. Спасибо за вашу поддержку, даже в трудные времена. Мы поднимемся вместе», – приводит слова Павара Footmercato.

В матче с «Лансом» футболист заработал пенальти в ворота своей команды, который реализовал нападающий Одсонн Эдуар, а затем отметился автоголом на 53-й минуте.

После девяти сыгранных матчей в чемпионате Франции «Марсель» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 18 очков. Лидирует в чемпионате «ПСЖ», у которого 20 очков.

Материалы по теме
«Марсель» проиграл «Лансу» из-за автогола и не смог вернуться на первое место в Лиге 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android