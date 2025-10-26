Скидки
Акрон — Локомотив: во сколько начало матча 13-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Акрон» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Локомотив М
Москва
После 12 туров чемпионата России «Акрон» набрал 11 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. «Локомотив» имеет в своём активе 26 очков и располагается на второй строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
