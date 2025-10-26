Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 26 октября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 26 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 октября, состоятся четыре матча в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 26 октября (время московское):

13:00. «Акрон» — «Локомотив»;
15:15. «Пари НН» — «Балтика»;
17:30. «Зенит» — «Динамо» Москва;
19:45. «Краснодар» — «Рубин».

После 13 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает ЦСКА, набравший 27 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», заработавший 26 очков в 12 встречах. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», который набрал 26 очков после 12 матчей. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Карпин — против «Зенита», Дзюба — против «Локо» и тяжёлый матч «Краснодара». LIVE тура РПЛ
Live
Карпин — против «Зенита», Дзюба — против «Локо» и тяжёлый матч «Краснодара». LIVE тура РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android