Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 26 октября

Сегодня, 26 октября, состоятся четыре матча в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 26 октября (время московское):

13:00. «Акрон» — «Локомотив»;

15:15. «Пари НН» — «Балтика»;

17:30. «Зенит» — «Динамо» Москва;

19:45. «Краснодар» — «Рубин».

После 13 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает ЦСКА, набравший 27 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», заработавший 26 очков в 12 встречах. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», который набрал 26 очков после 12 матчей. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

