«Краснодар» — «Рубин»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 27 очков.