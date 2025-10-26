«Главное, что победили». Игрок «Спартака» Денисов — о матче с «Оренбургом»
Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Оренбургом» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'
— Матч с «Оренбургом» — одна из не самых лучших игр. Почему «Спартак» играет так тяжко?
— Самое главное, что мы победили. Надо на этом фокусироваться. Три очка в любой игре: в простой, в тяжёлой — это три очка», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 13 сыгранных матчей в чемпионате России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Лидирует в турнире ЦСКА, у которого 27 очков.
