«Главное, что победили». Игрок «Спартака» Денисов — о матче с «Оренбургом»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Оренбургом» (1:0).

— Матч с «Оренбургом» — одна из не самых лучших игр. Почему «Спартак» играет так тяжко?

— Самое главное, что мы победили. Надо на этом фокусироваться. Три очка в любой игре: в простой, в тяжёлой — это три очка», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Лидирует в турнире ЦСКА, у которого 27 очков.