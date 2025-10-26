«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. Матч не будет официально показан в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После восьми матчей чемпионата Англии команда Унаи Эмери набрала 12 очков и занимает 12-е место. Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 16 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Астон Вилла» победила «Тоттенхэм» со счётом 2:1, а «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0).

