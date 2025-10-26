Де Дзерби – о Паваре: он не должен терять уверенности. Это ценный, опытный игрок

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался об игре защитника своей команды Бенжамена Павара в матче 9-го тура французской Лиги 1 с «Лансом».

«Два поражения можно объяснить игрой Павара. В Лиссабоне ему не повезло, когда он забил автогол. Сегодня вечером, я не видел момента, но уверен, что он совершил фол. Ему снова не повезло с автоголом. Он не должен терять уверенности. Это ценный, опытный игрок. Такие ситуации не должны на нём сказываться, следует сохранять спокойствие и радоваться игре за «Марсель». Я хотел бы иметь в своей команде несколько таких футболистов. В прошлом году мы выиграли, не заслуживая победы. Сегодня всё наоборот», – приводит слова Де Дзерби Footmercato.

В матче с «Лансом» Павар заработал пенальти в ворота своей команды, который реализовал нападающий Одсонн Эдуар, а затем отметился автоголом на 53-й минуте.

После девяти сыгранных матчей в чемпионате Франции «Марсель» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 18 очков. Лидирует в чемпионате «ПСЖ», у которого 20 очков.