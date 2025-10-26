Нападающий «Оренбурга» Томпсон рассказал о работе с новым тренером команды Ахметзяновым

Нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон рассказал о работе с новым главным тренером команды Ильдаром Ахметзяновым. Клуб объявил о назначении Ахметзянова 10 октября.

«У нашего нового тренера всё хорошо получается, а мы к нему очень быстро адаптировались. Если не ошибаюсь, с нами команде он плюс-минус десять дней, но мы уже привыкли к его требованиям, понимаем, что он от нас хочет. Соблюдаем все его указания, работаем и стараемся», — сказал Томпсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 13 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал восемь очков и занимает 14-е место.

Материалы по теме Тренер «Оренбурга» Ахметзянов прокомментировал поражение от «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России: