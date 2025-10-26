Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Оренбурга» Томпсон рассказал о работе с новым тренером команды Ахметзяновым

Нападающий «Оренбурга» Томпсон рассказал о работе с новым тренером команды Ахметзяновым
Комментарии

Нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон рассказал о работе с новым главным тренером команды Ильдаром Ахметзяновым. Клуб объявил о назначении Ахметзянова 10 октября.

«У нашего нового тренера всё хорошо получается, а мы к нему очень быстро адаптировались. Если не ошибаюсь, с нами команде он плюс-минус десять дней, но мы уже привыкли к его требованиям, понимаем, что он от нас хочет. Соблюдаем все его указания, работаем и стараемся», — сказал Томпсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 13 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал восемь очков и занимает 14-е место.

Материалы по теме
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов прокомментировал поражение от «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android