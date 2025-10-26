Скидки
СКА-Хабаровск — Факел, результат матча 26 октября 2025, счет 1:0, 16-й тур Первой лиги 2025/2026

Лидер Первой лиги «Факел» проиграл «СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 16-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Брагин – 30'    

На 30-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий хабаровской команды Владислав Брагин.

После 16 матчей Первой лиги «СКА-Хабаровск» набрал 23 очка и занимает восьмое место. «Факел» заработал 33 очка и на текущий момент располагается на первой строчке.

В следующем туре команда из Хабаровска сыграет с «Нефтехимиком» (3 ноября), а «Факел» встретится с «Торпедо» (3 ноября).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
