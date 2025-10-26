Скидки
Защитник «Оренбурга» Муфи прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Защитник «Оренбурга» Муфи прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»
Комментарии

29-летний защитник «Оренбурга» Фахд Муфи высказался о матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла «Спартаку» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

«Ничего не произошло в моменте с голом «Спартака». Мы хорошо играли. Когда играем против таких команд, которые оказывают большое давление, иногда такое происходит. Не удивило, как играл «Спартак». Я знаю, что это большая команда, как «Зенит» или «Динамо», — сказал Муфи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России «Оренбург» занимает 14 место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Лидирует в турнире ЦСКА, у которого 27 очков.

