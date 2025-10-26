«Пари НН» — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 матчей чемпионата России команда Алексея Шпилевского набрала шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Подопечные Андрея Талалаева заработали 23 очка и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Пари НН» проиграл «Акрону» со счётом 0:1, а «Балтика» разгромила «Рубин» (3:0).

