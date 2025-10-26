«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Брамэлл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. Матч не будет официально показан в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После восьми матчей чемпионата Англии команда Микеля Артеты набрала 19 очков и занимает первое место. «Орлы» заработали 13 очков и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре «Арсенал» победил «Фулхэм» со счётом 1:0, а «Кристал Пэлас» разделил очки с «Борнмутом» (3:3).

