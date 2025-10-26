Скидки
«Эвертон» — «Тоттенхэм»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 26 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. Бесплатная трансляция будет доступна в приложении и на сайте Winline после прохождения регистрации.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
После восьми сыгранных матчей в чемпионате Англии «Эвертон» занимает 14 место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Тоттэнхэм» имеет в своём активе 14 очков и располагается на седьмой строчке. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 19 очков.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
