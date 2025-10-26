Игрок «Крыльев» Чернов: пропустили со стандарта от ЦСКА — классика
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился мнением о матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором красно-синие одержали победу со счётом 1:0. Единственный мяч после розыгрыша штрафного забил защитник Матвей Лукин.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'
«Можно сказать, что была близкая игра с ЦСКА. В целом очень часто пропускаем в первых таймах. Хотели сыграть построже в обороне. Вроде, первый тайм хорошо у нас получилось. Ничего не дали создать ЦСКА. Забей свой моментик и не знаю, как произошло бы. А так классика — со стандарта пропустили от ЦСКА, как обычно», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
