«Реал» М — «Барселона»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 26 октября, состоится матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Реала» и «Барселоны» друг с другом:

Ла Лига, 35-й тур, 11 мая 2025 года, «Барселона» — «Реал» — 4:3;

Кубок Испании. Финал. 26 апреля 2025 года, «Барселона» — «Реал» — 3:2 (дв.);

Суперкубок Испании. Финал.12 января 2025 года, «Реал» — «Барселона» — 2:5;

Ла Лига, 11-й тур, 26 октября 2024 года, «Реал» — «Барселона» — 0:4;

Ла Лига, 32-й тур, 21 апреля 2024 года, «Реал» — «Барселона» — 3:2.

С историей личных встреч «Реала» и «Барселоны» можно ознакомиться по ссылке.

