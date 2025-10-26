Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Барселона: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Реал» М — «Барселона»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 октября, состоится матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Реала» и «Барселоны» друг с другом:

Ла Лига, 35-й тур, 11 мая 2025 года, «Барселона» — «Реал» — 4:3;
Кубок Испании. Финал. 26 апреля 2025 года, «Барселона» — «Реал» — 3:2 (дв.);
Суперкубок Испании. Финал.12 января 2025 года, «Реал» — «Барселона» — 2:5;
Ла Лига, 11-й тур, 26 октября 2024 года, «Реал» — «Барселона» — 0:4;
Ла Лига, 32-й тур, 21 апреля 2024 года, «Реал» — «Барселона» — 3:2.

С историей личных встреч «Реала» и «Барселоны» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Реал» — «Барселона», «Зенит» — «Динамо», Формула-1, НБА и хоккей
Топ-события воскресенья: «Реал» — «Барселона», «Зенит» — «Динамо», Формула-1, НБА и хоккей

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android