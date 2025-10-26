«Сассуоло» — «Рома»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Сассуоло» и «Ромой». Игра пройдёт на стадионе «Джанлука Манганьелло» в Пинероло. В качестве главного арбитра встречи выступит Доменико Фонтемурато. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол»

В предыдущем туре «Сассуоло» сыграл вничью с «Лечче» (0:0), а «Рома» уступила «Интеру» (0:1).

После восьми сыгранных матчей в чемпионате Италии «Сассуоло» занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Рома» имеет в своём активе 15 очков и располагается на четвёртой строчке. Лидирует в турнире «Наполи», у которого 18 очков.