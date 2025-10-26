Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» — «Динамо» М: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Зенита» и «Динамо» друг с другом:

РПЛ, 26-й тур, 26 апреля 2025 года, «Динамо» — «Зенит» — 1:1;

РПЛ, 4-й тур, 10 августа 2024 года, «Зенит» — «Динамо» — 1:0;

РПЛ, 26-й тур, 28 апреля 2024 года, «Динамо» — «Зенит» — 1:0;

Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), 13 марта 2024 года, «Зенит» — «Динамо» — 2:0;

Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), 29 ноября 2023 года, «Динамо» — «Зенит» — 1:0.

С историей личных встреч «Зенита» и «Динамо» можно ознакомиться по ссылке.

