«Зенит» — «Динамо» М: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
18:00 Мск
Зенит — Динамо Москва: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Комментарии

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Последние пять матчей «Зенита» и «Динамо» друг с другом:

РПЛ, 26-й тур, 26 апреля 2025 года, «Динамо» — «Зенит» — 1:1;
РПЛ, 4-й тур, 10 августа 2024 года, «Зенит» — «Динамо» — 1:0;
РПЛ, 26-й тур, 28 апреля 2024 года, «Динамо» — «Зенит» — 1:0;
Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), 13 марта 2024 года, «Зенит» — «Динамо» — 2:0;
Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), 29 ноября 2023 года, «Динамо» — «Зенит» — 1:0.

С историей личных встреч «Зенита» и «Динамо» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
