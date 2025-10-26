Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пари НН — Балтика: онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 15:15

«Пари НН» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 15:15
Комментарии

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 12 матчей чемпионата России команда Алексея Шпилевского набрала шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Подопечные Андрея Талалаева заработали 23 очка и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Пари НН» проиграл «Акрону» со счётом 0:1, а «Балтика» разгромила «Рубин» (3:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Карпин — против «Зенита», Дзюба — против «Локо» и тяжёлый матч «Краснодара». LIVE тура РПЛ
Live
Карпин — против «Зенита», Дзюба — против «Локо» и тяжёлый матч «Краснодара». LIVE тура РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android