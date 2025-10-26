Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартак» Денисов высказался об игре молодых игроков в матче с «Динамо» Мх

Игрок «Спартак» Денисов высказался об игре молодых игроков в матче с «Динамо» Мх
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об игре молодых игроков команды в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'     1:2 Массалыга – 59'     1:3 Дмитриев – 67'    

— Кайфанул ли ты от игры молодых российских игроков в Кубке с Махачкалой?

— Да, молодцы. Ребята отметились результативными действиями. Кто-то не отметился, но провёл хороший матч. Отлично, я только рад.

— Массалыга проставился?

— Ещё не было времени (улыбается). У нас ещё много простав, — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» вышел в 1/4 финала кубка России с первого места в группе и теперь встретится с «Локомотивом».

Материалы по теме
Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своём восстановлении после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android