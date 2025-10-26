Игрок «Спартак» Денисов высказался об игре молодых игроков в матче с «Динамо» Мх
Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об игре молодых игроков команды в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо».
Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25' 1:1 Маркиньос – 34' 1:2 Массалыга – 59' 1:3 Дмитриев – 67'
— Кайфанул ли ты от игры молодых российских игроков в Кубке с Махачкалой?
— Да, молодцы. Ребята отметились результативными действиями. Кто-то не отметился, но провёл хороший матч. Отлично, я только рад.
— Массалыга проставился?
— Ещё не было времени (улыбается). У нас ещё много простав, — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» вышел в 1/4 финала кубка России с первого места в группе и теперь встретится с «Локомотивом».
