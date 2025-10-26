Игрок «Спартак» Денисов высказался об игре молодых игроков в матче с «Динамо» Мх

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об игре молодых игроков команды в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо».

— Кайфанул ли ты от игры молодых российских игроков в Кубке с Махачкалой?

— Да, молодцы. Ребята отметились результативными действиями. Кто-то не отметился, но провёл хороший матч. Отлично, я только рад.

— Массалыга проставился?

— Ещё не было времени (улыбается). У нас ещё много простав, — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» вышел в 1/4 финала кубка России с первого места в группе и теперь встретится с «Локомотивом».