«Зенит» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 17:30

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 23 очка и занимает четвёртое место. Подопечные Валерия Карпина заработали 16 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 3:0, а «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2).

Самые титулованные футбольные клубы России: