Иван Таранов оценил игру «Крыльев Советов» в последних матчах
Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением об игре самарской команды в последних матчах. В субботу, 25 октября, подопечные Магомеда Адиева уступили ЦСКА (0:1) во встрече 13-го тура Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'
«Понятно, что против лидера в лице ЦСКА всегда непросто играть. Но если говорить про игру «Крыльев» в целом, то старт получился хорошим. Но сейчас результаты связаны, может, с травмами. Адиев неоднократно говорил об этом. Нет стабильности в составе. От этого основной результат. Но «Крылья» демонстрируют неплохую игру. С тем же ЦСКА могли вырвать ничью», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
