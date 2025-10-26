Иван Таранов оценил игру «Крыльев Советов» в последних матчах

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением об игре самарской команды в последних матчах. В субботу, 25 октября, подопечные Магомеда Адиева уступили ЦСКА (0:1) во встрече 13-го тура Мир РПЛ.

«Понятно, что против лидера в лице ЦСКА всегда непросто играть. Но если говорить про игру «Крыльев» в целом, то старт получился хорошим. Но сейчас результаты связаны, может, с травмами. Адиев неоднократно говорил об этом. Нет стабильности в составе. От этого основной результат. Но «Крылья» демонстрируют неплохую игру. С тем же ЦСКА могли вырвать ничью», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

