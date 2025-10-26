Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 9-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 17:00

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 9-го тура АПЛ начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 26 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После восьми матчей чемпионата Англии команда Унаи Эмери набрала 12 очков и занимает 12-е место. Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 16 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Астон Вилла» победила «Тоттенхэм» со счётом 2:1, а «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Доннарумма рассказал, что помогло ему сделать сейв месяца в АПЛ в дебютной игре за «Сити»

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android