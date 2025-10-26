Скидки
«Лацио» — «Ювентус»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между римским «Лацио» и туринским «Ювентусом». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол»

Италия — Серия А . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После восьми сыгранных матчей в чемпионате Италии «Лацио» занимает 12 место в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Ювенус» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке. Лидирует в турнире «Наполи», у которого 18 очков. В топ-3 также входят «Милан» (17 очков) и «Интер» (15).

