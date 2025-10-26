«Реал» М — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 10-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15

Сегодня, 26 октября, состоится матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти туров испанской Примеры «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке.

В минувшем туре команда Хаби Алонсо победила «Хетафе» (1:0), а подопечные Ханс-Дитера Флика обыграли «Жирону» (2:1).

