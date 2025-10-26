Скидки
Таранов: если ЦСКА станет чемпионом, можно вешать сразу две золотые медали

Экс-игрок ЦСКА Иван Таранов высказался о перспективах клуба в нынешнем сезоне.

«Если у ЦСКА не будет оплошностей, которые были в матче с «Локомотивом», то команда способна бороться за самые высокие места. Если ЦСКА станет чемпионом, можно вешать сразу две золотые медали. У команды короткая скамейка. Сейчас есть проблемы с линией атаки — Мусаев только возвращается. Команда испытывает трудности, но хорошо с ними справляется. Кисляк и Глебов демонстрируют взрослую игру», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 12 туров чемпионата России ЦСКА набрал 27 очков и возглавляет турнирную таблицу.

