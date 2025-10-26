Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор ЦСКА высказался о победе команды в матче с «Крыльями Советов»

Гендиректор ЦСКА высказался о победе команды в матче с «Крыльями Советов»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили «Крылья Советов» со счётом 1:0. Единственный мяч после розыгрыша штрафного забил защитник Матвей Лукин.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

«Очень сложная победа, очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими. Потому что вопреки всему команда добивается результата. «Крылья Советов» очень организованно оборонялись, много было моментов, хотя контролировали игру, но, к сожалению, без остроты. Поэтому очень рады, что удалось победить, идём дальше», — приводит слова Бабаева ТАСС.

После 13 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 27 очков и занимают первое место. Самарская команда заработала 13 очков и располагается на 11-й строчке.

