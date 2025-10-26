«Бавария» сделала заявление относительно стажировки Боатенга, которая возмутила фанатов

Мюнхенская «Бавария» выступила с заявлением о том, что экс-игрок клуба Жером Боатенг не будет проходить стажировку в команде.

«В ходе конструктивного обмена мнениями между «Баварией» и Жеромом Боатенгом на этой неделе было принято решение, что Жером Боатенг не будет проходить стажировку в «Баварии». Жером чувствует тесную связь с клубом и не хочет, чтобы команда пострадала из-за разгоревшейся вокруг него полемики», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Ранее против стажировки Боатенга выступили фанаты «Баварии».

Боатенг обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году. Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке Шерин Зенлер. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере € 200 тыс.