Mirror: Рэтклифф заблокировал переход Левандовского в «МЮ», в игроке заинтересован Аморим

Mirror: Рэтклифф заблокировал переход Левандовского в «МЮ», в игроке заинтересован Аморим
Комментарии

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заблокировал переход 37-летнего нападающего Роберта Левандовского, чей контракт с «Барселоной» заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в услугах польского форварда заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим. Португальский специалист считает, что переход Левандовского положительным образом скажется на команде и поможет развиваться другим игрокам. Однако Рэтклифф больше не хочет заключать контракты с футболистами, чья карьера подходит к концу.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

