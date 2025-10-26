Скидки
Игрок «Оренбурга» Томпсон — о Слишковиче: не буду говорить плохо о тренере, вина на нас

Игрок «Оренбурга» Томпсон — о Слишковиче: не буду говорить плохо о тренере, вина на нас
Нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон высказался об экс-тренере команды Владимире Слишковиче.

«Вспоминая работу с Владимиром Слишковичем, я никогда не говорил и не буду говорить о каком-либо тренере плохо. Если что-то и происходит в команде, это вина игроков. Нужно брать на себя ответственность, нам помогали, но у нас не получилось. У Слишковича я научился многому. Правда, случился период, когда я был отстранён от команды, но мне это помогло», — сказал Томпсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России «Оренбург» занимает 14 место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Лидирует в турнире ЦСКА, у которого 27 очков.

