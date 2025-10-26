Ямаль выложил фото с разгневанными болельщиками «Реала» в преддверии «эль класико»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль в аккаунте в социальной сети опубликовал свою размытую фотографию с разведёнными руками на фоне разгневанных болельщиков мадридского «Реала». Сегодня, 26 октября, сине-гранатовые встретятся со «сливочными» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги.

Фото: Скриншот из соцсетей Ламина Ямаля

Ранее 18-летний футболист, отвечая на вопрос, напоминает ли команда «Порсинос» из испанского медиафутбольного турнира Kings League «Реал», сказал: «Да, разумеется. Они жульничают и жалуются».

Кроме того, Ямаль не исключил, что «Барселона» может вновь разгромить «Королевский клуб» со счётом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу», как это было в минувшем сезоне.

Чем уникален Ламин Ямаль: