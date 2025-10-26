Президент «Барселоны» обвинил ТВ «Реала» в давлении на судей в преддверии «эль класико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что телевидение мадридского «Реала» оказывает давление на судей в преддверии очного матча команд в 10-м туре чемпионата Испании (26 октября). Напомним, ТВ «сливочных» выпускает ролики, в которых разбирает ошибки арбитров, допущенные не в пользу мадридской команды.

«Давайте настраиваться на отличный матч. Мы все убеждены, что наша команда сильно порадует нас. Наш соперник создал напряжённую атмосферу вокруг судейства за пределами футбольного поля. Деятельность их телевидения влияет на судей — подобной стратегии победы не должно существовать. Они не могут сказать, что судьи вредят им или отдают предпочтение «Барсе». Мы не делаем из себя жертву и постараемся снова победить на «Бернабеу», — приводит слова Лапорты Marca.

