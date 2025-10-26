Эдуар – о Нистелрое: быть отличным нападающим не означает быть отличным тренером

27-летний нападающий «Ланса» Одсонн Эдуар в критической форме высказался об экс-тренере «Лестера» Руде ван Нистелрое.

«В «Лестере» дела пошли плохо, и это повлияло на меня в профессиональном плане. Я не знаю, почему. У меня не сложились отношения с ван Нистелроем. Я оказался в тупике, семь месяцев не играя. Быть отличным нападающим не обязательно означает быть отличным тренером. После тренировки я проводил ещё более интенсивную тренировку с тренером по физподготовке. Я не сдавался», — приводит слова Эдуара L'Équipe.

Ван Нистелрой, возглавивший «Лестер» в ноябре 2024 года, был уволен с поста главного тренера после вылета команды в Чемпионшип.