Защитник «Крыльев» Чернов отреагировал на слух о возможном уходе Адиева

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировали слух о возможном уходе главного тренера команды Магомеда Адиева из клуба. 48-летний специалист занимает указанную должность с лета 2025 года. После 13 матчей Мир РПЛ самарский клуб набрал 13 очков и занимает 11-е место.

«Я думаю, что не надо читать эти новости. Просто кто-то вкинул. Тренер в нас верит. Мы поддерживаем Адиева. Хотим прервать серию. Сделаем всё возможное в следующей игре. Если будем играть с таким отношением, как в матче с ЦСКА, то свои очки наберём», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

