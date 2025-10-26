Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Крыльев» Чернов отреагировал на слух о возможном уходе Адиева

Защитник «Крыльев» Чернов отреагировал на слух о возможном уходе Адиева
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировали слух о возможном уходе главного тренера команды Магомеда Адиева из клуба. 48-летний специалист занимает указанную должность с лета 2025 года. После 13 матчей Мир РПЛ самарский клуб набрал 13 очков и занимает 11-е место.

«Я думаю, что не надо читать эти новости. Просто кто-то вкинул. Тренер в нас верит. Мы поддерживаем Адиева. Хотим прервать серию. Сделаем всё возможное в следующей игре. Если будем играть с таким отношением, как в матче с ЦСКА, то свои очки наберём», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Игрок «Крыльев» Чернов: пропустили со стандарта от ЦСКА — классика

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android