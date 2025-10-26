Игрок «Крыльев» Чернов: футбольный бог поможет, если будем играть как с ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался об игре своей команды в этом сезоне.

«Хотелось бы везде брать очки. Если будем играть с таким же отношением, как с ЦСКА, то футбольный бог нам поможет. И свои очки мы наберём. Но если играть безвольно и пропускать в начале игры, то понятно, что никаких очков не будет. Поэтому надо с таким же отношением всем стараться, поддерживать и играть за друг друга. И все будет хорошо», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 13 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрал 13 очков и занимают 11 место в турнирной таблице.