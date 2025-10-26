Акинфеев обратился к болельщикам после матча РПЛ, посвящённого ему

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после победного матча 13-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0). Ранее красно-синие объявили, что эта игра будет посвящена 39-летнему голкиперу, который находится в клубе с четырёх лет.

«Увы, травма не позволила мне сыграть в такой день, но эмоции переполняют и не могу не поделиться ими с вами.

Во-первых, всех с победой! А во-вторых хочу сказать огромное спасибо клубу за то, что отметили мои скромные 35 лет в клубе. Когда в далёком 1990 году в мои четыре года отец привёл меня на первую тренировку ЦСКА – я и представить не мог, что всё зайдёт так далеко. И вчерашнее шоу, перформанс, поддержка болельщиков и признание от клуба и болельщиков дорогого стоят. Я очень люблю ЦСКА, это действительно настоящая семья и важные четыре буквы в моей жизни. И наша с вами история продолжается!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

За взрослую команду ЦСКА Акинфеев провёл 809 матчей во всех турнирах, в 335 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

